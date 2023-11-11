Saturday, 11 November 2023 10:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الضفة: إصابات واعتقالات بينهم 3 أطفال

11/11/2023 2:24:49 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أصيب شاب بالرصاص الحي، واعتقل آخر، فجر اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ضاحية شويكة شمال طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت "وفا"، نقلاً عن مراسلتها، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت الضاحية وتمركزت في حي المساهيل ودوار الجعرون والشارع الغربي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة شاب بالرصاص الحي في اليد، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج"، ووصفت إصابته بالمستقرة.

إلى ذلك، اعتقل الاحتلال الشاب، أحمد ناصر عبيد، بعد مداهمة منزله، وتفتيشه.

بيت لحم:

وفي بلدة فجار جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ثلاثة أطفال، وهم: بلال عايش ثوابتة، وأحمد لؤي ثوابتة، وعلي جهاد ثوابتة، وجميعهم يبلغون من العمر (16 عامًا)، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

الجلزون

كما واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، شابين من مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتقلت الشابين لؤي حجير، وعبد الغزاوي بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وأضافت أن قوات الاحتلال أوقفت عددًا من المركبات عند مدخل المخيم وفتشتها، وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينتي البيرة ورام الله.

MENAFN11112023000151011027ID1107410339

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث