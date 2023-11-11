الضفة: إصابات واعتقالات بينهم 3 أطفال

MENAFN - Khaberni) خبرني - أصيب شاب بالرصاص الحي، واعتقل آخر، فجر اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ضاحية شويكة شمال طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت "وفا"، نقلاً عن مراسلتها، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت الضاحية وتمركزت في حي المساهيل ودوار الجعرون والشارع الغربي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة شاب بالرصاص الحي في اليد، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج"، ووصفت إصابته بالمستقرة.

إلى ذلك، اعتقل الاحتلال الشاب، أحمد ناصر عبيد، بعد مداهمة منزله، وتفتيشه.

بيت لحم:

وفي بلدة فجار جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ثلاثة أطفال، وهم: بلال عايش ثوابتة، وأحمد لؤي ثوابتة، وعلي جهاد ثوابتة، وجميعهم يبلغون من العمر (16 عامًا)، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

الجلزون

كما واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، شابين من مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتقلت الشابين لؤي حجير، وعبد الغزاوي بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وأضافت أن قوات الاحتلال أوقفت عددًا من المركبات عند مدخل المخيم وفتشتها، وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينتي البيرة ورام الله.