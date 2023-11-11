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مستويات متقدمة في الخوارزميات أظهرها طلبة الشرق الأوسط خلال مسابق

11/11/2023 2:24:49 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تمكن طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة الشرق الأوسط من جذب أنظار المشاركين في مسابقة البرمجة العالمية بنسختها الأردنية (JCPC-2023) المؤهلة للمسابقة العالمية على مستوى أفريقيا والعرب (ACPC-2023).


طلبة الكلية البالغ عددهم 9 قُسّموا على 3 مجموعات، وأشرف على تدريبهم عضويّ هيئة التدريس في الكلية الدكتور محمد حوارات، وليث شهاب، كما أنهم أظهروا مستويات متقدمة وعليا في حل مجموعة من المشكلات الخوارزمية خلال إطار زمني محدد، زُودوا من خلاله بقائمة من المشكلات التي تختلف في درجة تعقيدها، مع ما يجب عليهم تقديمه من حلول على شكل أكواد مصدرية.


وفي هذا الصدد، أكد عميد الكلية الدكتور عدي المعايطة أن الجامعة تستثمر في عقول منتسبيها من أكاديميين، وإداريين، وطلبة، توسيعًا للقاعدة المعرفية في المؤسسة، وترقية لإمكانيات أفرداها في بيئتها الديناميكية، مضيفًا أن مثل هذه المسابقات قدّمت تحديات محفزة فكريًا، ومثيرة للفضول المعرفي والعلمي.


بدورهم، قال الطلبة إن المسابقة وفرت لهم فرصة لتطبيق ما تعلموه من معارف داخل غرفهم الصفية، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالخوارزميات، وبنية البيانات، والمصفوفات، والواجهات، والبروتوكولات الأمنية، ما أسهم في شحذ مهاراتهم في كتابة تعليمات برمجية فعّالة ومتينة.


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