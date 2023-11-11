مستويات متقدمة في الخوارزميات أظهرها طلبة الشرق الأوسط خلال مسابق

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- Khaberni) خبرني - تمكن طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة الشرق الأوسط من جذب أنظار المشاركين في مسابقة البرمجة العالمية بنسختها الأردنية (JCPC-2023) المؤهلة للمسابقة العالمية على مستوى أفريقيا والعرب (ACPC-2023).
طلبة الكلية البالغ عددهم 9 قُسّموا على 3 مجموعات، وأشرف على تدريبهم عضويّ هيئة التدريس في الكلية الدكتور محمد حوارات، وليث شهاب، كما أنهم أظهروا مستويات متقدمة وعليا في حل مجموعة من المشكلات الخوارزمية خلال إطار زمني محدد، زُودوا من خلاله بقائمة من المشكلات التي تختلف في درجة تعقيدها، مع ما يجب عليهم تقديمه من حلول على شكل أكواد مصدرية.
وفي هذا الصدد، أكد عميد الكلية الدكتور عدي المعايطة أن الجامعة تستثمر في عقول منتسبيها من أكاديميين، وإداريين، وطلبة، توسيعًا للقاعدة المعرفية في المؤسسة، وترقية لإمكانيات أفرداها في بيئتها الديناميكية، مضيفًا أن مثل هذه المسابقات قدّمت تحديات محفزة فكريًا، ومثيرة للفضول المعرفي والعلمي.
بدورهم، قال الطلبة إن المسابقة وفرت لهم فرصة لتطبيق ما تعلموه من معارف داخل غرفهم الصفية، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالخوارزميات، وبنية البيانات، والمصفوفات، والواجهات، والبروتوكولات الأمنية، ما أسهم في شحذ مهاراتهم في كتابة تعليمات برمجية فعّالة ومتينة.
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