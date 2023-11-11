جامعتا“الشرق الأوسط” و”ستراثيكلايد” تعقدان ورش عمل حول أهمية الت

MENAFN - Khaberni) خبرني - اختتم وفد من جامعة ستراثيكلايد البريطانية ترأسه مديرة برنامج الترجمة التطبيقية والترجمة الفورية الدكتورة شارون كوكس، زيارته الأكاديمية لجامعة الشرق الأوسط، بعد تقديمه ورش عمل على مدار أسبوع، لطلبة جامعات أردنية مهتمين ببرنامج ماجستير الترجمة البريطاني المستضاف، بحضور ممثلي هيئة تنشيط السياحة.

الزيارة شهدت لقاءات مع أعضاء الهيئة التدريسية للعمل على صياغة أوراق بحثية عالية الجودة في ذات المجال، شارك بها عميد كلية الآداب والعلوم التربوية الأستاذ الدكتور أحمد موسى، وأعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، ومديرة مركز البرامج الدولية مي أبو حمدية.

وبحثت الورشات الفرص المهنية في مجال الترجمة التطبيقية في وقت يبلغ فيه حجم سوق قطاع الترجمة 4 مليارات دولار، مع توفيره نحو بليون فرصة عمل عالميًا.

وبيّنت الورشات الصفات الواجب توافرها في المترجم المحترف الذي سيلعب دورًا حاسمًا في سد الفجوات اللغوية والثقافية لتسهيل التواصل الفعّال، ومنها: الكفاءة الثقافية، أي فهم الفروق الثقافية الدقيقة لكل من اللغة المصدر واللغة المستهدفة، والتفكير التحليلي، أي القدرة على تفكيك النصوص المعقدة، وتحديد المعنى المقصود، ومن ثم إعادة تجميعه، والبحثية العميقة، أي مهارة تجريد النص من الغموض السياقي، خاصة عند التعامل مع مواضيع متخصصة.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة كوكس إن هذا اللقاء يُعبِّر عن المساعي الجادة لجامعة الشرق الأوسط في توحيد الاهتمامات، وتقليص الأعباء على منتسبيها، خاصةً عندما يتم الحديث الفرصة التي توفرها للطلبة الراغبين بالدارسة في جامعة بريطانية دون مغادرة الأردن، مؤكدةً أن برنامج الترجمة التطبيقية سيغير من مفهوم التعليم الجامعي.

بدورها، أوضحت مديرة المركز أبو حمدية أن جامعة الشرق الأوسط تنفرد بحزمة برامج مشتركة مع جامعات بريطانية، منها برنامج الترجمة التطبيقية الذي يمنح دارسه درجة الماجستير خلال عامٍ واحد، مضيفةً أن أهميته تنبثق من وظيفته التي لا تقتصر على تحويل الكلمات من لغةٍ إلى أخرى فقط، بل نقل الفروق الثقافية الدقيقة، والتعبيرات الاصطلاحية، والمعاني السياقية، مع تركيزه على تمكين الطلبة من فهم السياق الاجتماعي، والتاريخي، والثقافي لكل من اللغات المصدر، والهدف.

