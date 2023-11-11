روبرت إف كينيدي يقدم التماساً للترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية بشكل مستقل

قدم روبرت كينيدي جونيور، المحامي البيئي الذي روج لنظريات المؤامرة المناهضة للقاحات، التماساً للترشح كمرشح رئاسي مستقل في ولاية نورث كارولينا.

وسيسمح الالتماس، الذي تم تقديمه إلى مجلس الانتخابات بالولاية في الأول من نوفمبر، لكينيدي بالترشح في الانتخابات العامة إذا جمع ما يكفي من التوقيعات.

وكان كينيدي نجل السيناتور السابق روبرت إف كينيدي وابن شقيق الرئيس الأسبق جون إف كينيدي، دخل السباق في البداية منافساً ديمقراطياً للرئيس جو بايدن، لكنه أعلن الشهر الماضي أنه سيترشح بدلاً من ذلك بشكل مستقل.

وقال كينيدي لحشد من الناس في مركز الدستور الوطني في فيلادلفيا: "حضرت إلى هنا اليوم لأعلن استقلالنا عن رحلة الفساد، الذي يحرمنا من الحياة ميسورة الكُلفة وإيماننا بالمستقبل واحترامنا لبعضنا بعضاً. ولكن للقيام بذلك، يجب أن أعلن أولاً استقلالي، استقلالي عن الحزب الديمقراطي".

وبموجب قانون الولاية، يتعين على المرشحين الرئاسيين غير المنتسبين لأي حزب جمع توقيعات من 1.5% من الناخبين الذين صوتوا في انتخابات حاكم الولاية الأخيرة. ويعني هذا الحصول على نحو 83 ألف توقيع هذه المرة.

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