لقب النسخة الأولى للدوري الأفريقي يداعب الوداد البيضاوي المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي

يحلم الوداد البيضاوي المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بدخول تاريخ بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم من أوسع أبوابه، من خلال التتويج بلقب النسخة الأولى للمسابقة القارية.

ويحل الوداد ضيفا على صن داونز غدا الأحد، في إياب الدور النهائي للبطولة الوليدة، في مدينة بريتوريا الجنوب أفريقية.

ويمتلك (وداد الأمة) أفضلية نسبية على منافسه، بعدما حقق الفريق المغربي فوزا ثمينا 2 / 1 على نظيره الجنوب أفريقي، في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما يوم الأحد الماضي بملعب (محمد الخامس) في مدينة الدار البيضاء المغربية.

وأصبح يكفي الوداد التعادل بأي نتيجة غدا من أجل التتويج باللقب، كما يمكنه أيضا الفوز بالبطولة حتى حال خسارته بفارق هدف وحيد أمام الفريق الملقب بـ(البرازيليين)، شريطة تسجيل الفريق المغربي هدفين على الأقل في المباراة.

وفي تلك الحالة، سوف يتساوى الفريقان في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ليتم الاحتكام حينها لفارق الأهداف التي سجلها كل فريق خارج ملعبه، وفقا للائحة المسابقة، التي ستصب في تلك الحالة في صالح فريق المدرب المحلي عادل رمزي.

في المقابل، أصبح يتعين على صن داونز الفوز بهدف نظيف على الأقل لحمل كأس البطولة، أو الانتصار بفارق هدفين حال اهتزاز شباكه في اللقاء.

وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بتقدم صن داونز 2 / 1 على الوداد، سوف يلعب الفريقان وقتا إضافيا مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، وفقا للائحة البطولة، وفي حال استمرار النتيجة على حالها، سيحتكما لركلات الترجيح لتحديد الفائز باللقب.

ويتطلع كلا الفريقين لارتقاء منصة التتويج غدا للحصول على دفعة معنوية هائلة قبل خوضهما غمار مرحلة المجموعات في النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي تنطلق منافساتها في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

ويتواجد صن داونز في المجموعة الأولى بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء، مع فرق بيراميدز المصري وتي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، ونواذيبو الموريتاني، في حين أوقعت القرعة الوداد بالمجموعة الثانية برفقة أندية سيمبا التنزاني وأسيك ميموزا الإيفواري وجوانينج جالاكسي البوتسواني

ويطمح الوداد لإعادة البسمة مجددا لجماهيره، التي شعرت بالإحباط، عقب إخفاق الفريق في الاحتفاظ بلقب دوري الأبطال، التي توج بها عام 2022، بعدما خسر نهائي النسخة الماضية من المسابقة أمام الأهلي المصري في يونيو الماضي.

ويسعى الوداد، لتجنب الخسارة على ملعب صن داونز في الأدوار الإقصائية بمختلف المسابقات الأفريقية، للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما سبق أن تعادل معه بدون أهداف بإياب قبل نهائي دوري الأبطال عام 2019، ليصعد للدور النهائي، مستفيدا من فوزه 2 / 1 ذهابا بالمغرب.

وكرر الفريق المغربي الأمر مجددا في آخر مواجهة جرت بينهما بجنوب أفريقيا، حيث تعادل 2/2 على ملعب صن داونز بإياب قبل نهائي النسخة الماضية لدوري الأبطال أيضا، ليبلغ النهائي، عقب تعادل الفريقين بدون أهداف في لقاء الذهاب بالمغرب.

ويفتقد الوداد خدمات قائده يحيى جبران بداعي الإيقاف، عقب حصوله على الإنذار الثاني بالبطولة في مباراة الذهاب، غير أن عادل رمزي أعرب عن ثقته في قدرة فريقه على حمل كأس البطولة.

وقال رمزي في المؤتمر الصحفي للقاء، الذي عقده أمس الجمعة "لدي ثقة كبيرة في لاعبي الوداد لاسيما في ظل تحسن الأداء بشكل سريع ومفاجيء بالنسبة لي".

أضاف رمزي، الذي تولى تدريب الوداد في يوليو الماضي خلفا للبلجيكي سفين فاندنبروك "نطمع في حصد اللقب وهذا لن يأتي سوى باستمرار التطور في المستوى. اللاعبون في أتم حالات التركيز والفريق يمضي على قلب رجل واحد".

ويبحث الوداد عن تحقيق لقبه الدولي السابع في عالم الساحرة المستديرة، بعدما سبق له الفوز بدوري أبطال أفريقيا أعوام 1992 و2017 و2022، والسوبر الأفريقي (2018)، وكأس الأندية الأفريقية أبطال الكؤوس (2002)، وكأس الأفرو آسيوية (1993).

واستهل الوداد مشواره في الدوري الأفريقي بالفوز 1 / صفر على مضيفه إنييمبا النيجيري ذهابا، قبل أن يتغلب عليه مجددا 3 / صفر في لقاء العودة بالدار البيضاء في دور الثمانية.

واجتاز الوداد عقبة الترجي في الدور قبل النهائي بركلات الترجيح، بعدما تغلب كل فريق بملعبه 1 / صفر على الآخر، ليثار من خسارته أمام الفريق التونسي في نهائي نسختي دوري الأبطال عامي 2011 و2019.

من جانبه، يرغب صن داونز في الثأر من خروجه من المربع الذهبي للنسخة الماضية بدوري الأبطال على يد الوداد في مايو الماضي.

وكان الفريق الجنوب أفريقي على مشارف الصعود لنهائي البطولة، خاصة بعدما تقدم 2 / 1 في مباراة الإياب، التي جرت بملعب (لوفتوس فيرسفيلد)، الذي يستضيف لقاء الغد، غير أنه تلقى هدفا عبر النيران الصديقة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء بواسطة لاعبه موتوبي مفالا، ليمنح منافسه تذكرة الصعود وسط حسرة لاعبيه ومحبيه.

ويطمع صن داونز في وضع حد لسلسلة إخفاقاته أمام الوداد، الذي أطاح بالفريق الأصفر في جميع المواجهات الثلاث التي جرت بينهما بمرحلة خروج المغلوب في دوري الأبطال.

ويهدف الفريق الجنوب أفريقي للحصول على لقبه القاري الثالث في تاريخه، بعدما توج بدوري الأبطال عام 2016، وكأس السوبر الأفريقي في العام التالي.

ويعتقد رولاني موكوينا، مدرب صن دوانز، أن المباراة تجمع بين أفضل فريقين في أفريقيا حاليا، حيث صرح أمس في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء "النهائي يقام بين الفريقين الأفضل في القارة السمراء حاليا عطفا على نتائجهما في المباريات السابقة بالبطولة".

أوضح المدرب الشاب /36 عاما/ "بلغة الأرقام، كان صن داونز والوداد هما الأفضل حقا. تنتظرنا مباراة كبيرة على ملعبنا مثلما حدث في لقاء الذهاب".

وبدأ صن داونز مشواره في البطولة بالفوز 2 / صفر على مضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولي في لقاء الذهاب بدور الثمانية، قبل أن يتعادل معه بدون أهداف في الإياب بجنوب أفريقيا.

وتغلب أبناء موكوينا 1 / صفر على الأهلي في ذهاب الدور قبل النهائي للبطولة، ثم تعادل بدون أهداف على ملعب الفريق المصري في مباراة الإياب، ليضرب موعدا ثأريا مع الوداد في النهائي.

يذكر أن الفائز باللقب سيحصل على جائزة مالية قدرها 4 ملايين دولار، فيما ينال الوصيف 3 ملايين دولار.

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