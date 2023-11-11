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بشعار المريض أولاً.. حمدان بن محمد يعتمد الهوية المؤسسية الجديدة لــ«دبي الصحية»

11/11/2023 2:24:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اعتماد الهوية المؤسسية الجديدة ل"دبي الصحية".

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "تنفيذاً لرؤية محمد بن راشد لمستقبل القطاع الصحي في الإمارة، اعتمدنا اليوم الهوية المؤسسية الجديدة لــ "دبي الصحية" كنظام صحي أكاديمي متكامل تضم تحت مظلتها 6 مستشفيات و26 مركزاً للخدمات العلاجية الخارجية، و20 مركزاً للياقة الطبيّة إلى جانب جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ومؤسسة الجليلة.. وبشعار "المريض أولاً" نتطلع لتحويل دبي إلى نموذج عالمي عبر تقديم أفضل خدمات الرعاية الطبية لكل مواطن ومقيم وضيف".

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