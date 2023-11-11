الهاتف الذكي يؤثر على خصوبة الرجل

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشفت دراسة سكانية كبيرة في سويسرا عن انخفاض في تركيز الحيوانات المنوية وإجمالي عدد الحيوانات المنوية مع زيادة استخدام الهاتف المحمول.

ويعتقد الباحثون أن الهواتف المحمولة التي تنبعث منها مجالات كهرومغناطيسية ذات ترددات راديوية منخفضة المستوى قد تؤثر على خصوبة الرجال.

وأشارت النتائج إلى أن تقنيات الهاتف المتقدمة قد يكون لها تأثير أقل على جودة الحيوانات المنوية، بحسب "مديكال نيوز توداي".

وفي هذه الدراسة التي أجريت في جامعة جنيف، شارك 2886 رجلاً أعمارهم بين 18 و22 عاماً، تمت متابعتهم بين عامي 2005 و2018 في مراكز التجنيد العسكرية.

وأجريت فحوصات الدراسة خلال أعوام: 2005 و2007 و2008 و2011 و2012 و2018.

وفحص الباحثون عينات من السائل المنوي لتسجيل تركيز الحيوانات المنوية، وإجمالي عدد الحيوانات المنوية، وحركتها.

وأجاب المشاركون على الأسئلة المتعلقة وعاداتهم المتعلقة بالصحة الإنجابية والعامة والتعليم ونمط الحياة، وسُئلوا عن عدد المرات التي يستخدمون فيها أجهزتهم. تراوحت الإجابات حول تكرار الاستخدام من مرة واحدة في الأسبوع إلى أكثر من 20 مرة يومياً.

مرات الاستخدام

وكان متوسط تركيز الحيوانات المنوية أعلى بشكل ملحوظ بين الرجال الذين أبلغوا عن استخدام هواتفهم مرة واحدة أسبوعياً، مقارنة بمن استخدموا هواتفهم أكثر من 20 مرة يومياً.

وأظهرت فترة الدراسة الأولى وجود صلة "أكثر وضوحاً" بين استخدام الهاتف الذكي وتركيز الحيوانات المنوية مقارنة بالفترات اللاحقة.

ويتماشى هذا المسار مع تطور التقنيات الجديدة من الجيل الثاني إلى الجيل الرابع، ويتوافق مع انخفاض طاقة خرج الهاتف المحمول.

ولم تظهر نماذج الدراسة أي ارتباط بين مكان حمل الهواتف في السروال أو السترة وانخفاض جودة السائل المنوي.