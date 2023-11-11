أخطرها أمراض القلب.. أضرار قاتلة للخبز الأبيض

MENAFN - Khaberni) خبرني - يُصنع الخبز الأبيض من الدقيق الأبيض، والذي يتم تصنيعه عن طريق إزالة القشرة والنخالة من حبوب القمح. يؤدي هذا إلى إزالة الألياف والعناصر الغذائية الأخرى من الدقيق، مما يجعل الخبز الأبيض أقل فائدة من الخبز المصنوع من الدقيق الكامل. وقد يكون له بعض الأضرار

. يحتوي نسبة عالية من الكربوهيدرات البسيطة، والتي تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بسرعة. يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2.

. يؤدي تناول الخبز الأبيض إلى زيادة الوزن، وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

. يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الإمساك والانتفاخ، وذلك بسبب افتقاره للألياف.

. يؤد إلى مشاكل في الأسنان، مثل تسوس الأسنان، وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من السكر.