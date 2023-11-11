Saturday, 11 November 2023 10:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أخطرها أمراض القلب.. أضرار قاتلة للخبز الأبيض

11/11/2023 2:15:51 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يُصنع الخبز الأبيض من الدقيق الأبيض، والذي يتم تصنيعه عن طريق إزالة القشرة والنخالة من حبوب القمح. يؤدي هذا إلى إزالة الألياف والعناصر الغذائية الأخرى من الدقيق، مما يجعل الخبز الأبيض أقل فائدة من الخبز المصنوع من الدقيق الكامل. وقد يكون له بعض الأضرار

. يحتوي نسبة عالية من الكربوهيدرات البسيطة، والتي تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بسرعة. يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2.

. يؤدي تناول الخبز الأبيض إلى زيادة الوزن، وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

. يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الإمساك والانتفاخ، وذلك بسبب افتقاره للألياف.

. يؤد إلى مشاكل في الأسنان، مثل تسوس الأسنان، وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من السكر.

MENAFN11112023000151011027ID1107410330

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث