أخطرها أمراض القلب.. أضرار قاتلة للخبز الأبيض

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- Khaberni) خبرني - يُصنع الخبز الأبيض من الدقيق الأبيض، والذي يتم تصنيعه عن طريق إزالة القشرة والنخالة من حبوب القمح. يؤدي هذا إلى إزالة الألياف والعناصر الغذائية الأخرى من الدقيق، مما يجعل الخبز الأبيض أقل فائدة من الخبز المصنوع من الدقيق الكامل. وقد يكون له بعض الأضرار
. يحتوي نسبة عالية من الكربوهيدرات البسيطة، والتي تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بسرعة. يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2.
. يؤدي تناول الخبز الأبيض إلى زيادة الوزن، وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية.
. يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الإمساك والانتفاخ، وذلك بسبب افتقاره للألياف.
. يؤد إلى مشاكل في الأسنان، مثل تسوس الأسنان، وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من السكر.
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