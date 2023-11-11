وجهك يخبرك أكثر بكثير مما تظن عن صحتك

MENAFN - Khaberni) خبرني - الطريقة المعتادة للتحقق من أي نقص غذائي هي فحوصات الدم التي نعرف جميعنا أنها تكلفنا مالاً كثيراً. هذه الفحوصات تكشف لك أي انخفاض بمعدل أي معدن أو فيتامين. لكن يمكن معرفة العلامات التي تشير إلى النقص الغذائي في الجسم من خلال الوجه.. وهي كالآتي

1- بشرة شاحبة

إذا كان وجهك يشحب يوماً بعد يوم، فذلك يشير إلى أن لديك نقصاً بالفيتامين B12. لعلك تتحقق من لسانك فإذا كان أملس بشكل كامل فهذه علامة أخرى على النقص بالفيتامين B12 . ومن العوارض الأخرى هناك مشاكل الذاكرة والتعب. ولذلك من المهم استهلك اللحوم الحمراء والسمك الكبير المدهن والدجاج ويفضل أن تكون هذه اللحوم عضوية.

2- الشعر التالف

إذا كان شعرك يبدو جافاً ومتقصفاً ومليئاً بالقشرة فهذا إشارة إلى النقص بالفيتامين B7 أو البيوتين. يمكن تعويض ذلك من استهلاك الكثير من الأطعمة الغنية بالبيوتين مثل الفطر وصفار البيض والقرنبيط (الزهرة).

3- انتفاخ العينين

انتفاخ العينين وتورم الساقين مؤشران على النقص باليود. من العوارض الأخرى التي تشير إلى النقص بهذا المعدن هناك جفاف البشرة وزيادة الوزن وتقصف الأظافر.

4- شحوب الشفاه

شحوب الشفاه واللثة يشير إلى النقص بالحديد. هذه العوارض نراها عند المرأة أكثر منها عند الرجل. ستلاحظ أن جسمك يحاول الحصول على الحديد الضروري من خلال الشعور بالرغبة في تناول الثلج أو الصلصال.

5- لثة حساسة، سريعة النزف

نزف اللثة وحساسيتها إشارة إلى النقص بالفيتامين C . هذا الفيتامين هو واحد من أهم العناصر الغذائية الأساسية والنقص فيه يؤدي إلى مشاكل صحية خطرة كألم العضلات وضعف المناعة ومرض الحصاف الذي إن لم تعالجه تساقطت أسنانك كله