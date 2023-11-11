وجهك يخبرك أكثر بكثير مما تظن عن صحتك

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- Khaberni) خبرني - الطريقة المعتادة للتحقق من أي نقص غذائي هي فحوصات الدم التي نعرف جميعنا أنها تكلفنا مالاً كثيراً. هذه الفحوصات تكشف لك أي انخفاض بمعدل أي معدن أو فيتامين. لكن يمكن معرفة العلامات التي تشير إلى النقص الغذائي في الجسم من خلال الوجه.. وهي كالآتي
1- بشرة شاحبة
إذا كان وجهك يشحب يوماً بعد يوم، فذلك يشير إلى أن لديك نقصاً بالفيتامين B12. لعلك تتحقق من لسانك فإذا كان أملس بشكل كامل فهذه علامة أخرى على النقص بالفيتامين B12 . ومن العوارض الأخرى هناك مشاكل الذاكرة والتعب. ولذلك من المهم استهلك اللحوم الحمراء والسمك الكبير المدهن والدجاج ويفضل أن تكون هذه اللحوم عضوية.
2- الشعر التالف
إذا كان شعرك يبدو جافاً ومتقصفاً ومليئاً بالقشرة فهذا إشارة إلى النقص بالفيتامين B7 أو البيوتين. يمكن تعويض ذلك من استهلاك الكثير من الأطعمة الغنية بالبيوتين مثل الفطر وصفار البيض والقرنبيط (الزهرة).
3- انتفاخ العينين
انتفاخ العينين وتورم الساقين مؤشران على النقص باليود. من العوارض الأخرى التي تشير إلى النقص بهذا المعدن هناك جفاف البشرة وزيادة الوزن وتقصف الأظافر.
4- شحوب الشفاه
شحوب الشفاه واللثة يشير إلى النقص بالحديد. هذه العوارض نراها عند المرأة أكثر منها عند الرجل. ستلاحظ أن جسمك يحاول الحصول على الحديد الضروري من خلال الشعور بالرغبة في تناول الثلج أو الصلصال.
5- لثة حساسة، سريعة النزف
نزف اللثة وحساسيتها إشارة إلى النقص بالفيتامين C . هذا الفيتامين هو واحد من أهم العناصر الغذائية الأساسية والنقص فيه يؤدي إلى مشاكل صحية خطرة كألم العضلات وضعف المناعة ومرض الحصاف الذي إن لم تعالجه تساقطت أسنانك كله
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