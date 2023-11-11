الحرب على غزة في يومها الـ36... أكثر من 11 ألف شهيد.. استهداف للمستشفيات واشتباكات مسلحة في عدة محاور

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- في اليوم الـ36 من الحرب على قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، غاراته العنيفة على قطاع غزة؛ ما خلَّف شهداء وجرحى.
ويواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، قصف ساحات مستشفى الشفاء الخارجية، ومحيط مستشفى الإندونيسي الذي انقطعت الكهرباء عنه بشكل كامل مساء الجمعة نتيجة نفاد الوقود،
في وقت تستمر فيه الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في عدة محاور ومناطق بالقطاع.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تعرض مستشفيات عديدة في القطاع لقصف إسرائيلي طال مرافق ومحيط عدد منها، في ظل استمرار معاناة تلك المشافي وتوقف بعضها عن العمل لنفاد الوقود الذي تعتمد عليه بعد انقطاع الكهرباء.
واستشهد 13 مواطنا، وأصيب العشرات، في قصف إسرائيلي استهداف منزلين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ومخيم النصيرات وسطه.
وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة بدوان غرب مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين، واصابة العشرات.
وانتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني 7 شهداء وعشرات الجرحى من منزل منير الكحلوت بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، جراء استهدافه من طائرات الاحتلال، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.
وتواجه سيارات الإسعاف صعوبة بالغة في نقل الجرحى وجثامين الشهداء، بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على عديد المناطق في قطاع غزة.
هذا وتدور
اشتباكات متواصلة منذ ساعات بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور عدة بمدينة غزة.
-طائرات مسيرة إسرائيلية تستهدف منازل في محيط مستشفى الشفاء.
-مدير عام مستشفيات غزة: الاحتلال قصف جميع المستشفيات في الشمال.
-نقابة الصحفيين الفلسطينيين تطالب بتوفير الحماية لصحفيي غزة
طالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الصليب الأحمر والمنظمات الدولية بتوفير الحماية للصحفيين في قطاع غزة.
أطباء بلا حدود: الهجمات تكثفت منذ ساعات على مستشفى الشفاء
أطباء بلا حدود:
-منذ ساعات قليلة فقط تكثفت الهجمات على مستشفى الشفاء في غزة بشكل كبير.
-لا يمكننا حاليا الاتصال بأي من موظفينا داخل مستشفى الشفاء بغزة، وقلقون للغاية على سلامة المرضى والطاقم الطبي.
-تكثيف الهجمات على مستشفى الشفاء بشكل كبير، ولا يزال المرضى داخله وبعضهم غير قادرين على الحركة.
-نكرر دعواتنا بشكل عاجل لوقف الهجمات على المستشفيات وحماية المرافق الطبية والطواقم الطبية والمرضى.
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