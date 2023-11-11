الحرب على غزة في يومها الـ36... أكثر من 11 ألف شهيد.. استهداف للمستشفيات واشتباكات مسلحة في عدة محاور

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- في اليوم الـ36 من الحرب على قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، غاراته العنيفة على قطاع غزة؛ ما خلَّف شهداء وجرحى.

ويواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، قصف ساحات مستشفى الشفاء الخارجية، ومحيط مستشفى الإندونيسي الذي انقطعت الكهرباء عنه بشكل كامل مساء الجمعة نتيجة نفاد الوقود،

في وقت تستمر فيه الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في عدة محاور ومناطق بالقطاع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تعرض مستشفيات عديدة في القطاع لقصف إسرائيلي طال مرافق ومحيط عدد منها، في ظل استمرار معاناة تلك المشافي وتوقف بعضها عن العمل لنفاد الوقود الذي تعتمد عليه بعد انقطاع الكهرباء.

واستشهد 13 مواطنا، وأصيب العشرات، في قصف إسرائيلي استهداف منزلين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ومخيم النصيرات وسطه.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة بدوان غرب مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين، واصابة العشرات.

وانتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني 7 شهداء وعشرات الجرحى من منزل منير الكحلوت بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، جراء استهدافه من طائرات الاحتلال، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

وتواجه سيارات الإسعاف صعوبة بالغة في نقل الجرحى وجثامين الشهداء، بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على عديد المناطق في قطاع غزة.

هذا وتدور

اشتباكات متواصلة منذ ساعات بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور عدة بمدينة غزة.

-طائرات مسيرة إسرائيلية تستهدف منازل في محيط مستشفى الشفاء.

-مدير عام مستشفيات غزة: الاحتلال قصف جميع المستشفيات في الشمال.

-نقابة الصحفيين الفلسطينيين تطالب بتوفير الحماية لصحفيي غزة

طالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الصليب الأحمر والمنظمات الدولية بتوفير الحماية للصحفيين في قطاع غزة.

أطباء بلا حدود: الهجمات تكثفت منذ ساعات على مستشفى الشفاء

أطباء بلا حدود:

-منذ ساعات قليلة فقط تكثفت الهجمات على مستشفى الشفاء في غزة بشكل كبير.

-لا يمكننا حاليا الاتصال بأي من موظفينا داخل مستشفى الشفاء بغزة، وقلقون للغاية على سلامة المرضى والطاقم الطبي.

-تكثيف الهجمات على مستشفى الشفاء بشكل كبير، ولا يزال المرضى داخله وبعضهم غير قادرين على الحركة.

-نكرر دعواتنا بشكل عاجل لوقف الهجمات على المستشفيات وحماية المرافق الطبية والطواقم الطبية والمرضى.

