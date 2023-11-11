إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقال آخر خلال اقتحام ضاحية شويكة شمال طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN- أصيب شاب بالرصاص الحي، واعتقل آخر، فجر اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ضاحية شويكة شمال طولكرم.
وأفادت الوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت الضاحية وتمركزت في حي المساهيل ودوار الجعرون والشارع الغربي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة شاب بالرصاص الحي في اليد، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت اصابته بالمستقرة.
وأوضحت، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد ناصر عبيد، بعد مداهمة منزله، وتفتيشه.
يتبع..
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