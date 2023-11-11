إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقال آخر خلال اقتحام ضاحية شويكة شمال طولكرم

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم/PNN- أصيب شاب بالرصاص الحي، واعتقل آخر، فجر اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ضاحية شويكة شمال طولكرم.

وأفادت الوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت الضاحية وتمركزت في حي المساهيل ودوار الجعرون والشارع الغربي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة شاب بالرصاص الحي في اليد، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت اصابته بالمستقرة.

وأوضحت، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد ناصر عبيد، بعد مداهمة منزله، وتفتيشه.

يتبع..











