الهلال الأحمر: مستشفى القدس سيتوقف عن العمل خلال 3 ساعات

MENAFN - Palestine News Network ) غز/PNN- أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن كافة الخدمات في مستشفى القدس بمدينة غزة ستتوقف عن العمل خلال ثلاث ساعات جراء نفاد الوفود.

وقالت الجمعية في بيان مقتضب، الليلة، إن 500 مريض وجريح في المستشفى سيحرمون من الرعاية الصحية، بسبب التوقف عن العمل خلال الساعات الثلاثة المقبلة.

وأضافت أن المرضى في غرفة العناية المكثفة، والأطفال في الحاضنات معرضون سيفقدون حياتهم بسبب عدم توفر الوقود اللازم لعمل المولدات في المستشفى.

واستباحت طائرات الاحتلال الحربية مستشفى القدس، عبر سلسلة غارات شنتها خلال الأيام الماضية استهدفت محيط مستشفى القدس في حي تل الهوا جنوب غزة، مهددة بقصفه.



