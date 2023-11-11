الصحة العالمية: النظام الصحي في غزة بات منهكا تماما

(MENAFN
- Palestine News Network )
نيويورك/PNN- حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الجمعة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، من أن النظام الصحي في قطاع غزة بات "منهكا تماما"، قائلا إن نصف المستشفيات البالغ عددها 36 في القطاع أصبح خارج الخدمة.
وقال غيبرييسوس أمام مجلس الأمن الدولي، الليلة، "يستحيل وصف الوضع على أرض الواقع: أروقة مستشفيات مكتظة بجرحى ومرضى وأشخاص يحتضرون، مشارح مكتظة، عمليات جراحية دون تخدير، عشرات الآلاف من اللاجئين"، مشيرا إلى وقوع "أكثر من 250 هجوما" على المؤسسات الصحية في غزة والضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وأضاف: "أفضل طريقة لدعم هؤلاء العاملين في القطاع الصحي والأشخاص الذين يعتنون بهم هي منحهم الوسائل التي يحتاجون إليها للرعاية الصحية من أدوية ومعدات طبية ووقود لمولدات المستشفيات"، داعيا إلى زيادة المساعدات الإنسانية التي تصل عبر معبر رفح ومكرّرا دعوات مسؤولي الأمم المتحدة إلى "وقف لإطلاق النار".
وتابع غيبرييسوس: "أتفهم ما يمر به أطفال غزة لأنني مررت بالأمر نفسه عندما كنت طفلا".
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