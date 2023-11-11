بعد انقطاع الاتصال بهم: النقابة تحذر من مجزرة بحق الصحفيين في محيط الشفاء

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN- حذرت نقابة الصحفيين من مجزرة قد تقع بحق الصحفيين المتواجدين في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، في ظل ما يتعرض له من استهداف .

وقال رئيس لجنة الحريات بالنقابة محمد اللحام، في بيان مساء اليوم الجمعة، إن النقابة فقدت الاتصال بعشرات الزميلات والزملاء ممن يغطون العدوان الإسرائيلي على محيط مستشفى الشفاء.

واضاف اللحام أن محاولات عديدة من النقابة للتواصل دون أي تجاوب من أي زميل أو زميلة ممن بقوا حتى ظهر الجمعة في محيط المستشفى، ما ينذر بخطر شديد يتهدد حياتهم ويجعل مصيرهم مجهولا حتى اللحظة .

وطالب اللحام طواقم الصليب الاحمر والمنظمات الدولية المتواجدة في غزة بالتدخل وتوفير الحماية للصحفيين في ظل تصاعد استهدافهم والحملات التحريضية عليهم.







