الطقس: ارتفاع جديد على درجات الحرارة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وحارا نسبيا نهارا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم حيث متوقع خلال ساعات الليل المتأخر أن تتأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي لذا تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وغدا الأحد، يستنر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي ويكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
أما الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وحارا نسبيا نهارا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والثلاثاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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