الطقس: ارتفاع جديد على درجات الحرارة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وحارا نسبيا نهارا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم حيث متوقع خلال ساعات الليل المتأخر أن تتأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي لذا تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأحد، يستنر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي ويكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وحارا نسبيا نهارا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



