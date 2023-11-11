الموجز525252

(MENAFN
- Palestine News Network )
- في اليوم الـ36 من الحرب على قطاع غزة، غزة، جيش الاحتلال يواصل غاراته العنيفة على قطاع غزة؛ وفي حصيلة غير نهائية وزارة الصحة تعلن ارتفاع اعداد الشهداء في القطاع الى اكثر من 11 الف
- طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته،
يواصلان قصف ساحات مستشفى الشفاء الخارجية، ومحيط مستشفى الإندونيسي الذي انقطعت الكهرباء عنه بشكل كامل مساء الجمعة نتيجة نفاد الوقود،
في وقت تستمر فيه الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في عدة محاور ومناطق بالق
-جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن كافة الخدمات في مستشفى القدس بمدينة غزة ستتوقف عن العمل خلال ثلاث ساعات جراء نفاد الوفود.
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الجمعة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، من أن النظام الصحي في قطاع غزة بات "منهكا تماما"، قائلا إن نصف المستشفيات البالغ عددها 36 في القطاع أصبح خارج الخدمة.
ا- أُصيب مواطن بالرصاص الحي، واعتقل تسعة آخرون، اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة يطا جنوب محافظة الخليل.
أصيب شاب بالرصاص الحي، واعتقل آخر، فجر اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ضاحية شويكة شمال طولكرم.
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وحارا نسبيا نهارا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ل
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