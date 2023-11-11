الموجز525252

MENAFN - Palestine News Network ) - في اليوم الـ36 من الحرب على قطاع غزة، غزة، جيش الاحتلال يواصل غاراته العنيفة على قطاع غزة؛ وفي حصيلة غير نهائية وزارة الصحة تعلن ارتفاع اعداد الشهداء في القطاع الى اكثر من 11 الف

- طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته،

يواصلان قصف ساحات مستشفى الشفاء الخارجية، ومحيط مستشفى الإندونيسي الذي انقطعت الكهرباء عنه بشكل كامل مساء الجمعة نتيجة نفاد الوقود،

في وقت تستمر فيه الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في عدة محاور ومناطق بالق





-جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن كافة الخدمات في مستشفى القدس بمدينة غزة ستتوقف عن العمل خلال ثلاث ساعات جراء نفاد الوفود.

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الجمعة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، من أن النظام الصحي في قطاع غزة بات "منهكا تماما"، قائلا إن نصف المستشفيات البالغ عددها 36 في القطاع أصبح خارج الخدمة.

ا- أُصيب مواطن بالرصاص الحي، واعتقل تسعة آخرون، اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة يطا جنوب محافظة الخليل.

أصيب شاب بالرصاص الحي، واعتقل آخر، فجر اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ضاحية شويكة شمال طولكرم.

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وحارا نسبيا نهارا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ل