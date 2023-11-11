إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام ضاحية شويكة شمال طولكرم

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام ضاحية شويكة شمال طولكرم
التاريخ
11/11/2023 2:13:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أصيب شاب بالرصاص الحي، فجر اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ضاحية شويكة شمال طولكرم.
وأفادت مراسلة "وفا " ، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت الضاحية، وداهمت عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين ، وفتشتها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة شاب بالرصاص الحي في اليد، ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول اليه.
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