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إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام ضاحية شويكة شمال طولكرم

11/11/2023 2:13:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيب شاب بالرصاص الحي، فجر اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ضاحية شويكة شمال طولكرم.


وأفادت مراسلة "وفا " ، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت الضاحية، وداهمت عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين ، وفتشتها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة شاب بالرصاص الحي في اليد، ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول اليه.


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