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'فقدت السيطرة على نفسي'.. امرأة تعترف بقتل شريكها في بريطانيا

11/11/2023 2:13:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجنت أم لطفلين، بتهمة طعن شريكها الغيور حتى الموت.
وفي التفاصيل، اتُهمت كاتي يومانز، 28 عامًا، بقتل ريس هوارث، على خلفية غيرته عليها.

واعترفت يومانز بالقتل غير العمد على أساس فقدان السيطرة، في اليوم الأول من محاكمتها في مانشستر كراون.
وكشفت أنها قامت "بطعن هوارث في صدره"، مما أدّى إلى مقتله.


وبعد أن طعنته، اتصلت يومانز بالعائلة والأصدقاء بدلاً من الاتصال بالشرطة، وطلبت منهم المساعدة في التخلص من جثة الضحية في زقاق قريب، ليستدعوا بدورهم خدمات الطوارئ.

وأظهرت الاختبارات في وقت لاحق أن جرح الطعنة اخترقت رئته اليسرى والشريان الرئوي مما أدّى إلى مقتله.
واتُهمت يومانس بالقتل، لكن حُكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات و3 أشهر بعد أن قبل المدعوون اعترافها بالذنب في التهمة الأقل خطورة وهي القتل غير العمد على أساس أنها "فقدت السيطرة على نفسها".
وزعمت أنها طعنت هوارث "في خوف وذعر" معتقدة أنه كان على وشك الاعتداء عليها.

لبنان 24

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