وكالة الأنباء الإيرانية عن الرئيس الإيراني: واشنطن تعرقل وقف إطلاق النار بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن واشنطن تقوم بعرقلة جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتعمل على توسيع نطاق الحرب .
وأضافت الوكالة أن الرئيس الإيراني أشار إلى أن واشنطن تدعو إلى عدم توسيع دائرة الحرب، في حين أن تصرفاتها تتعارض مع ذلك .
وختمت الوكالة بالقول إن ما يحدث في غزة يعتبر إبادة جماعية وجرائم حرب بحق الإنسانية.
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