وكالة الأنباء الإيرانية عن الرئيس الإيراني: واشنطن تعرقل وقف إطلاق النار بغزة

MENAFN - Al Wakeel News)نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن واشنطن تقوم بعرقلة جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتعمل على توسيع نطاق الحرب .

وأضافت الوكالة أن الرئيس الإيراني أشار إلى أن واشنطن تدعو إلى عدم توسيع دائرة الحرب، في حين أن تصرفاتها تتعارض مع ذلك .



وختمت الوكالة بالقول إن ما يحدث في غزة يعتبر إبادة جماعية وجرائم حرب بحق الإنسانية.

