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وكالة الأنباء الإيرانية عن الرئيس الإيراني: واشنطن تعرقل وقف إطلاق النار بغزة

11/11/2023 2:13:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن واشنطن تقوم بعرقلة جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتعمل على توسيع نطاق الحرب .

وأضافت الوكالة أن الرئيس الإيراني أشار إلى أن واشنطن تدعو إلى عدم توسيع دائرة الحرب، في حين أن تصرفاتها تتعارض مع ذلك .


وختمت الوكالة بالقول إن ما يحدث في غزة يعتبر إبادة جماعية وجرائم حرب بحق الإنسانية.

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