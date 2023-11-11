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انخفاض ملحوظ على اسعار الذهب بالاردن اليوم .. عيار 21 و18

11/11/2023 2:13:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفضت اسعار الذهب بالاردن اليوم السبت 20 قرشاً ، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات .

حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 اليوم عند 39.4 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 37.7 دينارا للشراء منهم

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 35 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 32 دينارا للشراء منهم




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