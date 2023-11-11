قوات الاحتلال تستهدف بطائرة مسيرة جنوب لبنان

كما قصفت قوات الاحتلال، بشكل متقطع على طول المناطق الحدودية اللبنانية مع فلسطين المحتلة. وأكدت وزارة الصحة العامة اللبنانية تضرر قسم الطوارئ في مستشفى ميس الجبل في جنوب لبنان، أمس الجمعة، في تحدٍ صارخ للقوانين والمعاهدات الدولية كافة.

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