قوات الاحتلال تستهدف بطائرة مسيرة جنوب لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شنت قوات الاحتلال غارة بطائرة مسيرة، استهدفت سيارة بيك أب في احد بساتين الموز في منطقة البراك في الزهراني في الجنوب اللبناني.
كما قصفت قوات الاحتلال، بشكل متقطع على طول المناطق الحدودية اللبنانية مع فلسطين المحتلة.
وأكدت وزارة الصحة العامة اللبنانية تضرر قسم الطوارئ في مستشفى ميس الجبل في جنوب لبنان، أمس الجمعة، في تحدٍ صارخ للقوانين والمعاهدات الدولية كافة.
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