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رئيس بوليفيا السابق يطالب بدعم رفع دعاوى ضد الاحتلال امام الجنائية الدولية

11/11/2023 2:13:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالب الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس حكومة بوليفيا بدعم رفع دعاوى قضائية ضد الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وكتب موراليس على "إكس"، مساء أمس الجمعة: أن الأخ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سيرفع دعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الجرائم الإسرائيلية في فلسطين والأخ الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو سيدعم هذه الدعوى".


وأضاف موراليس: "نطالب حكومة بوليفيا من جديد بالانضمام إلى هذين البلدين، هذا واجبنا الأخلاقي أمام الشعب الفلسطيني والبشرية".
والاثنين الماضي، ناشد الرئيس الجزائري الحقوقيين رفع دعاوى قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي بسبب ما يرتكبه من "جرائم" ضد الفلسطينيين في غزة.

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