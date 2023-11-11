اشتباكات عنيفة تجري الان في غزة
التاريخ
11/11/2023 2:13:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم الـ36 على التوالي، مستهدفة المستشفيات والمنازل، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وجرحى.
وذلك في وقت تستمر فيه الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في عدة محاور ومناطق بالقطاع ، وفق وسائل اعلام فلسطينية .
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