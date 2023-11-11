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الاحتلال يعتقل مواطنا ويفتش منازل في نابلس

11/11/2023 2:13:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا وفتشت عددا من المنازل في محافظة نابلس.


وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود السعودي، بعد مداهمة وتفتيش منزله في منطقة المخفية، بمدينة نابلس.


وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في المدينة، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.


واقتحمت قوات الاحتلال قرى بيتا وقصرة جنوب نابلس، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، واعتدت على أحد المواطنين بالضرب قرب مفرق اودلا. وفا

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