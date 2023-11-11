الاحتلال يعتقل مواطنا ويفتش منازل في نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا وفتشت عددا من المنازل في محافظة نابلس.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود السعودي، بعد مداهمة وتفتيش منزله في منطقة المخفية، بمدينة نابلس.
وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في المدينة، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.
واقتحمت قوات الاحتلال قرى بيتا وقصرة جنوب نابلس، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، واعتدت على أحد المواطنين بالضرب قرب مفرق اودلا. وفا
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