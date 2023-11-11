الغرغرة والاستنشاق بماء وملح تقلل أعراض كورونا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجد باحثون أن الغرغرة وشطف الممرات الأنفية بالماء المالح يقلل من فرص دخول المستشفى بشكل كبير.وأفادت الدراسة التي أجريت في جامعة تكساس بهيوستن بأن الغرغرة 4 مرات يومياً لمدة 14 يوماً بالماء المالح تخفف أعراض العدوى.



وبحسب "هيلث داي"، من المقرر تقديم النتائج يوم الخميس، في الاجتماع السنوي للكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة، في أنهايم بكاليفورنيا.



وقال الباحث الرئيسي الدكتور جيمي إسبينوزا: "نعتقد أن هناك دليلاً على أن كوفيد-19 يتكاثر في الجهاز التنفسي العلوي".



واختبر إسبينوزا وزملاؤه مدى تأثير الغرغرة والاستنشاق على 58 شخصاً مصاباً بكورونا، وقارنوا النتائج ببيانات 9400 مريض بالفيروس من عامة السكان.



وكان لدى كل من مجموعات المياه المالحة والمجموعة السكانية العامة التي لا تغرغر معدلات مماثلة للتطعيم ضد فيروس كورونا.



ووجد الباحثون أن 19% ممن تغرغروا بجرعة منخفضة من الملح دخلوا المستشفى، وكذلك 21% ممن تغرغروا بجرعة عالية من الملح.



وقال إسبينوزا إن هذه النسب كانت أقل بكثير من معدل دخول المستشفى، والتي تبلغ 59% للمرضى الذين لم يتغرغروا.



وتعتبر هذه النتائج أولية، ولا تزال فعالية العلاج بحاجة إلى إثبات في دراسات أكبر، وتحديد ما إذا كانت الغرغرة تعمل ضد جميع سلالات الفيروس.

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