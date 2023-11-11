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توغل بري لجيش الاحتلال بالقرب من مجمع الشفاء

11/11/2023 2:13:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الاسرائيلي ان قواته عمقت توغلها وقتالها صباح اليوم السبت داخل مخيم الشاطئ المتاخم لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة

واضاف جيش الاحتلال ان طائراته أغارت على أهداف لحزب الله بعمق 40 كيلومترا داخل لبنان

واستهدف جيش الاحتللال الاسرائيلي محيط مجمع الشفاء الطبي بقصف مكثف منذ ليلة امس مما ادى لاندلاع اشتباكات مع المقاومة استمرت حتى صباح اليوم .

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