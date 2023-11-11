توغل بري لجيش الاحتلال بالقرب من مجمع الشفاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال جيش الاحتلال الاسرائيلي ان قواته عمقت توغلها وقتالها صباح اليوم السبت داخل مخيم الشاطئ المتاخم لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة
واضاف جيش الاحتلال ان طائراته أغارت على أهداف لحزب الله بعمق 40 كيلومترا داخل لبنان
واستهدف جيش الاحتللال الاسرائيلي محيط مجمع الشفاء الطبي بقصف مكثف منذ ليلة امس مما ادى لاندلاع اشتباكات مع المقاومة استمرت حتى صباح اليوم .
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