فيديو- اشتباكات ضارية بين المقاومة والاحتلال في غزة صباح اليوم
التاريخ
11/11/2023 1:08:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وقعت اشتباكات قوية متواصلة منذ ساعات بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور عدة بمدينة غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة.
وتستمر الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال منذ ليلة امس ، بعد قصف الاحتلال الهمجي لمحيط مستشفى الشفاء وبوابته أكثر من مرة .
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