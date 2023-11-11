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آخر مستجدات مفاوضات اطلاق سراح اسرى ووقف إطلاق النار في غزة

11/11/2023 1:08:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مسؤول أميركي رفيع المستوى، أن الأطراف المشاركة في المفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح اسرى الاحتلال لدى المقاومة، تعمل على التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار في غزة.
وقال المسؤول لشبكة "سي إن إن الأميركية" إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإنه سيتم الإفراج عن الاسرى تباعا وعلى مراحل، مع إعطاء الأولوية للأطفال والنساء في عملية من المتوقع أن تستغرق أياما عدة.
وحذر المسؤول من تعثر المحادثات أو تدهورها في أي وقت، مضيفا: "لقد كان (الاتفاق) وشيكا من قبل، ليس هناك أي تأكيد على الإطلاق."
من جانبها، أشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن المحادثات، التي تضم الاحتلال ومصر وقطر والمقاومة والولايات المتحدة، ستقسم إلى مراحل ذات أهداف محددة وتتمثل المرحلة الأولى بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة مقابل إطلاق سراح بعض الاسرى والسماح للمواطنين الأجانب العالقين داخل غزة بالمغادرة. لبنان 24




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