عثر على رسالة في زجاجة على الشاطئ رُميت في البحر قبل 26 عاما بالمحيط الاطلسي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عثر رجل فرنسي على رسالة في زجاجة أُلقيت في المحيط الأطلسي قبل 26 عامًا كجزء من مشروع مدرسي.

وعثر هوبير إرياو، وهو صياد يبلغ من العمر 71 عامًا، على الزجاجة على الشاطئ في منطقة ليه سابل دولون، فيندي، في 11 آب.



وتمت كتابة الرسالة في شهر تشرين الأول من عام 1997 من قبل بن ليونز، وهو طالب سابق في الصف الخامس في مدرسة فورستديل في ساندويتش، ماساتشوستس.

وتم إلقاء الزجاجة في الماء في نانتوكيت ساوند كجزء من مشروع علمي حول تيارات المحيط، كما يظهر في صورة الرسالة، التي شاركتها شبكة إن بي سي بوسطن.

وكان فريدريك جي هيميلا، مدرس العلوم المتقاعد في فورستديل، هو المعلم وراء المهمة الخاصة بتيارات المحيط.

وقالت كارول أركامبولت، معلمة العلوم للصف السادس، إنه تم العثور على رسائل أخرى في زجاجات من فصل هيميلا في أماكن مختلفة حول العالم، مثل غرينلاند.

وأوضح أرشامبولت لصحيفة إنتربرايز: "في ذروة نشاط الوحدة، قام الطلاب بوضع رسالة في زجاجة، وقام صديق فريد، الذي كان قبطانًا لقارب، بأخذ الزجاجات إلى الشاطئ وأسقطها في المحيط".

وفي رده المكتوب، قال إرياو إنه كان ينظف الشاطئ عندما اكتشف الزجاجة.

وقال كليفورد إن إرياو في البداية "واجه صعوبة بالغة في فتح" الزجاجة التي كانت "مغلقة بإحكام بالشمع".

وليونز الآن في الثلاثينيات من عمره ويعيش خارج الولاية، وفقًا لشبكة إن بي سي بوسطن. وقالت عائلته في بيان لها إنها "استمتعت بقراءة المقالات المختلفة والاهتمام الذي ولّده ذلك".

لبنان 24