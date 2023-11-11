غارات إسرائيلية على بلدة القرارة شرق خان يونس

غارات إسرائيلية على بلدة القرارة شرق خان يونس
التاريخ
11/11/2023 1:08:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
شنت مقاتلات إسرائيلية صباح اليوم السبت غارات على بلدة القرارة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة
وكانت قد افادت وزارة الداخلية في غزة بارتقاء 6 شهداء وعدد من المصابين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع.
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