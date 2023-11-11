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غارات إسرائيلية على بلدة القرارة شرق خان يونس

11/11/2023 1:08:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شنت مقاتلات إسرائيلية صباح اليوم السبت غارات على بلدة القرارة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة

وكانت قد افادت وزارة الداخلية في غزة بارتقاء 6 شهداء وعدد من المصابين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع.

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