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قرار اللجنة الثالثة يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

11/11/2023 1:08:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتمدت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة الليلة الماضية، قرارا يؤكد "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير" على كامل ترابه بما في ذلك القدس الشرقية.
واعتمد المشروع بتصويت مسجل بتأييد 168 دولة، ومعارضة 5 دول، وهي إسرائيل والولايات المتحدة وناورو ومكرونيسيا وجزر المارشال، فيما امتنعت 9 دول عن التصويت.

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