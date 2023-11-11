قرار اللجنة الثالثة يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

قرار اللجنة الثالثة يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
التاريخ
11/11/2023 1:08:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتمدت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة الليلة الماضية، قرارا يؤكد "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير" على كامل ترابه بما في ذلك القدس الشرقية.
واعتمد المشروع بتصويت مسجل بتأييد 168 دولة، ومعارضة 5 دول، وهي إسرائيل والولايات المتحدة وناورو ومكرونيسيا وجزر المارشال، فيما امتنعت 9 دول عن التصويت.
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