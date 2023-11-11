طالب يدخل الجامعة من الابتدائية مباشرة بقرار حكومي في مصر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في حدث نادر، وافقت الحكومة المصرية، على إلحاق طالب في المرحلة الابتدائية، للدراسة بكلية العلوم جامعة دمياط بدلتا مصر، مباشرة دون حاجته للمرور بالمراحل التعليمية المختلفة.وكشف بيان لمجلس الوزراء المصري، أن "القرار يأتي بناء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الرعاية الكاملة للطالب، عقب دراسة الالتماس المقدم من والدة الطالب، لكونه أحد الطلاب المتفوقين، وتحفيزا لذوي المهارات والقدرات الخاصة، في ضوء جهود الدولة لتبني النابغين، لإعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي والبحث العلمي".ما أسباب القرار؟. وافق مجلس الوزراء المصري على إلحاق الطالب يحيى عبد الناصر محمد، المقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، للدراسة بكلية العلوم، جامعة دمياط، نظرا لنبوغه العلمي، مع قيام وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي المصريتين، باستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك.. قرر المجلس عرض منحة كاملة على أسرة الطالب لدخول برنامج للنابغين في جامعة زويل، كما تقوم الدولة برعاية الطالب وأسرته طوال فترة الدراسة، حتى يصبح الطالب في المكانة العلمية التي يستحقها.

. قامت وزارة التعليم العالي اختبار قدرات دولي للطفل "IQ Test"، في ضوء نتائجه تم تأهيل الطالب الموهوب لخوض الاختبارات مع الطلاب المتقدمين للقبول بمدينة زويل.

. شمل اختبار القدرات اختبار المواد العلمية "STEM" من فيزياء، وكيمياء، ورياضيات، وتفكير نقدي، بمستوى الثانوية العامة المصرية لمدة 4 ساعات، وحقق فيها الطفل نجاحا فائقا يضعه بين أفضل 10 بالمئة من المتقدمين لاختبارات القبول.

. خضع الطالب أيضا لاختبار تحديد مستوى للغة الإنجليزية لمدة ساعتين وحصل فيه على مستوى ممتاز، يؤهله للدراسة بالجامعة، دون الحاجة لمقررات تمهيدية في اللغة الإنجليزية، واجتاز المقابلة الشخصية بنجاح أيضا، ليكون بذلك قد اجتاز امتحان القبول بجامعة زويل بتفوق.

في أول تعليق لها، أبدت والدة الطالب يحيى عبد الناصر سعادتها الكبيرة بالقرار الحكومي الصادر بإلحاق نجلها بالجامعة مباشرة.

وأشارت إلى أنه جرى إبلاغها بالقرار الرسمي مساء يوم الأربعاء، مضيفة: "فرحتنا كبيرة للغاية، وفوجئت بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء المصري، وأنتظر معرفة كافة التفاصيل الرسمية والإجراءات التكميلية التي ستتخذ معه".

لبنان 24