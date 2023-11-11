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مصادر فلسطينية : سيارات الاسعاف عاجزة عن الحركة لنقل الجرحى وجثامين الشهداء

11/11/2023 1:08:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افادت مصادر فلسطينية ان سيارات الإسعاف في غزة عاجزة عن الحركة لنقل الجرحى وجثامين الشهداء بسبب استمرار القصف الإسرائيلي.

واستهدف الاحتلال قصف محيط مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي الليلة الماضية بغارات مكثفة ، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين جيش الاحتلال وقوات المقاومة، استمرت حتى صباح اليوم

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