مصادر فلسطينية : سيارات الاسعاف عاجزة عن الحركة لنقل الجرحى وجثامين الشهداء
التاريخ
11/11/2023 1:08:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
افادت مصادر فلسطينية ان سيارات الإسعاف في غزة عاجزة عن الحركة لنقل الجرحى وجثامين الشهداء بسبب استمرار القصف الإسرائيلي.
واستهدف الاحتلال قصف محيط مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي الليلة الماضية بغارات مكثفة ، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين جيش الاحتلال وقوات المقاومة، استمرت حتى صباح اليوم
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