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صافرات الإنذار تدوي في كيسوفيم بغلاف غزة

11/11/2023 1:08:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دوت صافرات الإنذار في كيسوفيم بغلاف غزة، صباح السبت.
وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت منزلا مأهولا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

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