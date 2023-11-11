صافرات الإنذار تدوي في كيسوفيم بغلاف غزة

صافرات الإنذار تدوي في كيسوفيم بغلاف غزة
التاريخ
11/11/2023 1:08:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دوت صافرات الإنذار في كيسوفيم بغلاف غزة، صباح السبت.
وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت منزلا مأهولا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.
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