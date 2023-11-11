نقابة الصحفيين الفلسطينيين تطالب بتوفير الحماية لصحفيي غزة
التاريخ
11/11/2023 1:08:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
طالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الصليب الأحمر والمنظمات الدولية بتوفير الحماية للصحفيين في قطاع غزة.
وأظهرت احدث إحصائية من المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن 48 صحفياً قد استشهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع .
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