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نقابة الصحفيين الفلسطينيين تطالب بتوفير الحماية لصحفيي غزة

11/11/2023 1:08:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الصليب الأحمر والمنظمات الدولية بتوفير الحماية للصحفيين في قطاع غزة.

وأظهرت احدث إحصائية من المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن 48 صحفياً قد استشهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع .

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