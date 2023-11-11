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أطباء بلا حدود: فقدنا الاتصال بأي من موظفينا داخل مستشفى الشفاء بغزة

11/11/2023 1:08:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اكدت منظمة "أطباء بلا حدود" أن الهجمات على مستشفى الشفاء في غزة اشتدت بشكل كبير في الساعات الأخيرة. قائلة: "لا يمكننا حاليًا الاتصال بأي من موظفينا داخل مستشفى الشفاء بغزة، ونشعر بقلق شديد بشأن سلامة المرضى والطاقم الطبي".

واضافت المنظمة أن الهجمات تتسارع على المستشفى، حيث يتواجد الكثير من المرضى داخله وبعضهم غير قادر على الحركة .


وناشدت منظمة "أطباء بلا حدود" بشكل عاجل بوقف الهجمات على المستشفيات وضمان حماية المرافق الطبية والفرق الطبية وسلامة المرضى.


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