أطباء بلا حدود: فقدنا الاتصال بأي من موظفينا داخل مستشفى الشفاء بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اكدت منظمة "أطباء بلا حدود" أن الهجمات على مستشفى الشفاء في غزة اشتدت بشكل كبير في الساعات الأخيرة. قائلة: "لا يمكننا حاليًا الاتصال بأي من موظفينا داخل مستشفى الشفاء بغزة، ونشعر بقلق شديد بشأن سلامة المرضى والطاقم الطبي".
واضافت المنظمة أن الهجمات تتسارع على المستشفى، حيث يتواجد الكثير من المرضى داخله وبعضهم غير قادر على الحركة .
وناشدت منظمة "أطباء بلا حدود" بشكل عاجل بوقف الهجمات على المستشفيات وضمان حماية المرافق الطبية والفرق الطبية وسلامة المرضى.
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