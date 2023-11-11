طبيب أسنان سوري يُقتل في بريطانيا طعناً حتى الموت

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قُتل طبيب أسنان سوري الجنسية، على عتبة باب منزله في بريطانيا، على يد والد زوجة ابنه، وذلك بعد خلاف حول هدايا الزفاف.

وفي التفاصيل، كان محمد سالم إبراهيم، البالغ من العمر 55 عاماً، والذي غادر سوريا أثناء الحرب بحثاً عن حياة آمنة في المملكة المتحدة، في منزله في كاسل فالي، برمنغهام، عندما تعرض للطعن بشكل متكرر على يد رجل يدعى أحمد السينو بعد الخلاف حول المجوهرات الذهبية التي تم منحها لأولادهما.



وخلال الهجوم، قام ألسينو أيضًا بجرح زوج ابنته، آرام إبراهيم، الذي نجا من الهجوم لكنه أصيب بجروح خطيرة.

والتقطت لقطات مرعبة لجرس الباب اللحظات التي سبقت جريمة القتل، حيث واجه المتهم ضحيته قبل أن يطعنه بالسكين حتى الموت، ليتم القبض عليه بعد فراره من مكان الحادث.

لبنان 24