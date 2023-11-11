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مراقبون يتوقعون ما سيقوله حسن نصرالله اليوم في خطابه الجديد

11/11/2023 1:08:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وسائل اعلام لبنانية إنه ليس من المتوقّع أنّ يُغيّر امين عام حزب الله حسن نصرالله في خطابه الجديد المتوقع ان يكون بعد ظهر اليوم عن ما كان فيه خطاب الأسبوع الماضي.
وقال مراقبون إن خطاب اليوم سيكون مثل الأوّل، وسيُعيد نصر الله التذكير بشروط إيقاف الحرب عينها، وببقاء حزب الله على استنفار لأيّ طارىء في جنوب لبنان، إذا ما صعّد الاحتلال حربه على غزة.
ويُشير المراقبون إلى أنّ حدّة المواجهات على الحدود الجنوبيّة اللبنانية ازدادت بين منذ حديث السيّد نصرالله، يوم الجمعة الماضيّة، موضحين أنّ نصر الله يُريد ترجمة ما قاله في أولى إطلالاته على الأرض، كيّ يزيد الضغوط على الاحتلال والإدارة الأميركيّة، حيث سارعت واشنطن إلى إرسال موفدها آموس هوكشتاين إلى لبنان والمنطقة، للعمل على نزع التوتّر، والحرص على تحييد لبنان عن الحرب، وتطبيق القرار 1701.
ويرى المراقبون أنّ نصرالله سبق وحذّر تل أبيب بعدم التعرّض للمدنيين، وهذا الأمر سيُركّز عليه مرّة أخرى بعد ظهر اليوم السبت، مع تهديده بالردّ والتصعيد إنّ كرّر العدوّ فعلته.
وعما إذا كان نصرالله سيرفع من مستوى المعارك في الجنوب، يقول المراقبون في هذا الصدد إنّ "حزب الله" سيُحافظ على وتيرة الإشتباكات عينها، وسيكتفي حالياً بـ"قواعد الإشتباك" المعروفة، حتّى لو رفع الاحتلال حدّة غاراته، طالما أنّ المواجهة ستبقى محدودة ومحصورة بين "المقاومة" وجيش العدوّ، ولن تطال حياة المواطنين العزل.
وتوقعوا أن نصر الله سيُؤكّد على أنّ الحلّ لعدم توسّع الحرب إلى لبنان وسوريا واليمن، هو بقيام الاحتلال وأميركا بإيقاف عدوانهما على قطاع غزة، وبعدم توسيع الهجوم على المدينة، مع إشارته إلى أنّ القضاء على "حماس" لا يُمكن أنّ يتحقّق، لأنّ "المقاومة" الفلسطينيّة قويّة.
ومن المرتقب أنّ يتطرّق نصرالله لموضوع ادارة غزة بعد الحرب، وسيُشدّد على رفضه لوضع غزة تحت وصاية أمميّة أو دوليّة أو عربيّة، إذ سيعتبره بمثابة احتلال جديد.
ويختم المراقبون بالقول إنّ لا تصعيد كبير في الوقت الراهن ستشهده المنطقة الحدوديّة الجنوبيّة، ولن يبدأ نصرالله بأيّ حربٍ مع الاحتلال. لبنان 24




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