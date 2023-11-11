زلزال يضرب الولايات المتحدة الأمريكية

زلزال يضرب الولايات المتحدة الأمريكية
التاريخ
11/11/2023 1:08:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تسجيل هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، قبالة سواحل كاليفورنيا الشمالية.
وسجلت الهزة في الساعة 03:15 بالتوقيت العالمي اليوم السبت على عمق 8 كيلومترات وعلى بعد 167 كيلومترا جنوب غربي مدينة فيرندايل.
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