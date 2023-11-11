أوكرانيا تغرق زورقي إنزال روسيين في شبه جزيرة القرم

قال جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية، أمس الجمعة، إن طائرات مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية أغرقت زورقي إنزال روسيين صغيرين في شبه جزيرة القرم، بينما استعدت القوات لمزيد من الهجمات الروسية في الشرق، خاصة في بلدة أفدييفكا المدمرة.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من تقرير الهجوم على خليج فوزكا في غرب شبه جزيرة القرم والذي قال محلل عسكري أوكراني إنه ضربة كبيرة وخسارة كبيرة لروسيا.

ولم تصدر روسيا تعليقاً حتى الآن، واستولت موسكو على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا وضمتها في عام 2014، ويقع مقر أسطولها في البحر الأسود في مدينة سيفاستوبول بالقرم.

وذكر تقرير أولي للمخابرات العسكرية الأوكرانية أن الزورقين الروسييين البرمائيين تعرضا للقصف خلال الليل.

وذكر تحديث أمس الجمعة أن الهجوم نفذته طائرات مسيرة تابعة للبحرية.

وقال الجيش الأوكراني إن الزورقين كانا مأهولين ومحملين بمركبات مدرعة.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن الهجمات على أهداف بحرية أضعفت القوة العسكرية لموسكو في المنطقة. وتقول أوكرانيا إن بعض السفن الروسية غادرت سيفاستوبول.

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