أوكرانيا تغرق زورقي إنزال روسيين في شبه جزيرة القرم

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية، أمس الجمعة، إن طائرات مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية أغرقت زورقي إنزال روسيين صغيرين في شبه جزيرة القرم، بينما استعدت القوات لمزيد من الهجمات الروسية في الشرق، خاصة في بلدة أفدييفكا المدمرة.
ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من تقرير الهجوم على خليج فوزكا في غرب شبه جزيرة القرم والذي قال محلل عسكري أوكراني إنه ضربة كبيرة وخسارة كبيرة لروسيا.
ولم تصدر روسيا تعليقاً حتى الآن، واستولت موسكو على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا وضمتها في عام 2014، ويقع مقر أسطولها في البحر الأسود في مدينة سيفاستوبول بالقرم.
وذكر تقرير أولي للمخابرات العسكرية الأوكرانية أن الزورقين الروسييين البرمائيين تعرضا للقصف خلال الليل.
وذكر تحديث أمس الجمعة أن الهجوم نفذته طائرات مسيرة تابعة للبحرية.
وقال الجيش الأوكراني إن الزورقين كانا مأهولين ومحملين بمركبات مدرعة.
وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن الهجمات على أهداف بحرية أضعفت القوة العسكرية لموسكو في المنطقة. وتقول أوكرانيا إن بعض السفن الروسية غادرت سيفاستوبول.
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