منصور بن زايد يستقبل سفير قطر

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري، سفير دولة قطر لدى الدولة.

وبحث سموه مع سفير قطر، خلال اللقاء الذي جرى في ديوان الرئاسة، العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة، بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما الشقيقين.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.