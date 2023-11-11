منصور بن زايد يستقبل سفير قطر

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري، سفير دولة قطر لدى الدولة.
وبحث سموه مع سفير قطر، خلال اللقاء الذي جرى في ديوان الرئاسة، العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة، بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما الشقيقين.
كما تطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.
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