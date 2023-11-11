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بيونغ يانغ: تصريحات بلينكن بشأن تقاربنا مع موسكو غير مسؤولة واستفزازية

11/11/2023 12:20:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

دانت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، السبت، تحذيرات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن التقارب بين بيونغ يانغ وموسكو، قائلة إن هذه التصريحات "لا تؤدي سوى إلى تفاقم التوترات السياسية والعسكرية الخطيرة" في شبه الجزيرة الكورية.

وخلال زيارة لسيول هذا الأسبوع، قال بلينكن إنه قلق بشأن "التعاون العسكري المتزايد والخطير لكوريا الشمالية مع روسيا"، حاضاً بكين، الحليف الرئيس لبيونغ يانغ، على استخدام نفوذها لمنع تجارب عسكرية خطيرة.

ودانت بيونغ يانغ، السبت، تصريحات بلينكن ووصفتها بأنها "غير مسؤولة واستفزازية". وقالت وزارة الخارجية إن هذه التصريحات "لا تؤدي سوى إلى زيادة التوترات السياسية والعسكرية الخطيرة في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة"، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

وأضافت: "يجب على الولايات المتحدة أن تعتاد على الواقع الجديد للعلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية وروسيا" مستخدمة الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

تخضع كل من روسيا وكوريا الشمالية، الحليفتين التاريخيتين، لعقوبات دولية، الأولى بسبب غزوها أوكرانيا، والثانية بسبب أسلحتها النووية وبرامجها الصاروخية المحظورة.

ويعد تعاونهما العسكري المتنامي مصدر قلق لأوكرانيا وحلفائها، خصوصا بعد أن التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر في أقصى الشرق الروسي.

وفقاً لسيول، زودت كوريا الشمالية روسيا أكثر من مليون قذيفة مدفعية لحربها في أوكرانيا، وتلقت بالمقابل مشورة فنية لأقمارها الصناعية.

وقالت بيونغ يانغ السبت: "بغض النظر عما يقوله الآخرون، فإن العلاقات الودية والتعاونية بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية وروسيا... ستتعزز باستمرار".

وبعد زيارة بلينكن هذا الأسبوع، يُتوقع أن يجتمع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الكوري الجنوبي الاثنين في سيول، في وقت تكثف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعاونهما الدفاعي.

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