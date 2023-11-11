توقف خدمات مستشفى القدس بغزة خلال 3 ساعات
التاريخ
11/11/2023 12:13:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعلن الهلال الأحمر الفلسطيني ، عن توقف كافة خدمات مستشفى القدس بغزة خلال 3 ساعات جراء نفاذ الوقود.
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