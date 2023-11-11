سفراء يقفون دقيقة صمت في الأمم المتحدة حدادا على ضحايا غزة

سفراء يقفون دقيقة صمت في الأمم المتحدة حدادا على ضحايا غزة
التاريخ
11/11/2023 12:13:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تجمّع عشرات السفراء في مقر الأمم المتحدة في جنيف للوقوف دقيقة صمت حدادا على آلاف الضحايا الذين استُشهدوا بسبب الحرب في قطاع غزة وللمطالبة بوضع حدا للعنف.
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