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تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

11/11/2023 12:12:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الاجواء معتدلة الحرارة بوجه عام ، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
ليـــلاً: الاجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار و البحر الميت و العقبة، وتزداد كميات الغيوم تدريجياً على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل في ساعات متاخرة من الليل ان تهطل زخات متفرقة من المطر في اجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة .

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