الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار رعدية يوم الاحد - تحذيرات

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تسود اجواء غائمة جزئياً الى غائمة يوم الاحد في أغلب المناطق، وبفضل الله يتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى قد يصحبها الرعد احيانا، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتكون الاجواء ليلاً مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية ، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة،والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.
وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.
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