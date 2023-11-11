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الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار رعدية يوم الاحد - تحذيرات

11/11/2023 12:12:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تسود اجواء غائمة جزئياً الى غائمة يوم الاحد في أغلب المناطق، وبفضل الله يتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى قد يصحبها الرعد احيانا، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتكون الاجواء ليلاً مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية ، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة،والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

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