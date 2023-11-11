قوات الاحتلال تقتحم بلدة في جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام فلسطينية باقتحام قوات الاحتلال بلدة سيلة الظهر جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة صباح اليوم السبت.
وأفادت منصات فلسطينية باستهداف مقاومين قوات الاحتلال بعبوة ناسفة في البلدة.
ويصعد الجيش الإسرائيلي شن عملياته العسكرية في مدينة جنين ويحاصر مخيمها بزعم اعتقال مطلوبين، ويرافق ذلك اندلاع اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أول أمس الخميس عن ارتقاء 14 شهيدا في مداهمة نفّذتها قوات الاحتلال لمدينة ومخيم جنين.
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