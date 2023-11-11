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قوات الاحتلال تقتحم بلدة في جنين

11/11/2023 12:12:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام فلسطينية باقتحام قوات الاحتلال بلدة سيلة الظهر جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة صباح اليوم السبت.


وأفادت منصات فلسطينية باستهداف مقاومين قوات الاحتلال بعبوة ناسفة في البلدة.

ويصعد الجيش الإسرائيلي شن عملياته العسكرية في مدينة جنين ويحاصر مخيمها بزعم اعتقال مطلوبين، ويرافق ذلك اندلاع اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أول أمس الخميس عن ارتقاء 14 شهيدا في مداهمة نفّذتها قوات الاحتلال لمدينة ومخيم جنين.

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