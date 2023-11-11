تشريد مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية بسبب عنف المستوطنين والاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد تقرير أممي اليوم السبت، أن 51 فلسطينيًا جرى تهجيرهم يوم أمس الجمعة، من تجمع رعوي في الخليل في أعقاب العنف والتهديدات المنهجية التي يمارسها المستوطنون.
وقال تقرير الشؤون الإنسانية اليومي إن عدد الأشخاص الذين نزحوا في هذا السياق وصل إلى 1149 منذ 7 تشرين الأول، وتهجير 18 شخصًا آخر يومي 9 و10 تشرين الثاني في أعقاب عمليات هدم عقابية لمنازل في الخليل والقدس الشرقية.
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