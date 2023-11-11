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شهداء وجرحى خلال قصف إسرائيلي على بيت لاهيا والنصيرات فجر اليوم

11/11/2023 12:12:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد وأصيب عشرات المواطنين، فجر اليوم السبت، خلال سلسلة غارات إسرائيلية على بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ومخيم النصيرات وسط القطاع.
ونقلت وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن مصادر، إن طائرات الاحتلال الحربية والمدفعية، قصفت بعدة صواريخ وقذائف منزل عائلة الكحلوت في مدينة بيت لاهيا، ما أدى لاستشهاد 7 مواطنين، وإصابة العشرات، إضافة إلى وجود العديد من المواطنين تحت الركام.
وأضافت أن القصف الإسرائيلي على المنزل كان بدون سابق إنذار، الأمر الذي أدى لتسوية المنزل بالأرض، وإصابة واستشهاد العديد من المواطنين.
وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلا مأهولا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من المواطنين. وفا




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