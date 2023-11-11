خطاب جديد لحسن نصر الله اليوم السبت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن حزب الله، أن الأمين العام حسن نصر الله، سيلقي خطاباً جماهيراً، عند الساعة 3:00 من بعد ظهر اليوم السبت، بمناسبة يوم شهيد حزب الله.
وتوقعت وسائل إعلام لبنانية، أن يتناول خطاب نصر الله معادلات جديدة ومستوى التصعيد الذي سيبلغه، في ظل سخونة الجبهة الجنوبية.
وخطاب نصر الله المرتقب اليوم، هو الثاني خلال الحرب على غزة، بعد ما اسماه حزب الله "كسر حاجز الصمت".
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